Манила, , 02:39 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 75 километрах к востоко-северо-востоку от города Баколод. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Данных о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Индонезии. Информации о пострадавших не поступало.

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