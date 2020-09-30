Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) из-за непогоды отменил несколько авиарейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, передаёт ИА REGNUM 30 сентября.

Так, отменены или задержаны рейсы в Москву, Нижний Новгород, Бодрум, Санкт-Петербург, Анталью. По информации портала 161.ru, несколько самолётов из российской столицы и города на Неве принял запасной аэродром в Краснодаре.

ИА REGNUM напоминает, что ростовчане в социальных сетях сообщают о песчаной буре, накрывшей областной центр с вечера 29 сентября. Непогода, по информации синоптиков, продержится до конца рабочей недели.