Казань, , 15:52 — REGNUM С 19 августа текущего года 49-летняя жительница Казани числилась без вести пропавшей. На своем автомобиле Volkswagen она уехала из дома в неизвестном направлении, и о ее месте нахождения не было ничего известно. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что из Казани женщина не выезжала, движения денег на ее счетах не происходило. 26 сентября автомобиль пропавшей был обнаружен у дома по улице Товарищеской, а в нем тело автоледи без внешних признаков насильственной смерти. В машине находились денежные средства и иные ценности. Удалось выяснить, что в конце августа в течение нескольких дней женщина проживала в автомобиле, распивая спиртные напитки.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в январе чувашские полицейские совместно с коллегами из Татарии разыскали двух пропавших 13-летних школьниц из Тюрлемы. Как выяснилось, подростки, не поставив в известность родителей, решили «посмотреть Казань».

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