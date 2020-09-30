Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM Штормовой ветер и обмелевшая река Дон стали причиной песчаной бури в Ростове-на-Дону. В социальных сетях горожане активно делятся фотоснимками и видеокадрами, снятыми на улицах города-миллионника.

Так, автовладельцы жалуются на плохую видимость на дорогах, пешеходы — на пылевые вихри, из-за которых тяжело дышать.

«Четвёртый день невозможно выйти на улицу из-за жуткой пыли, которую поднимает ветер. Вечером всё, как в тумане», — написал один из участников паблика «Ростов Главный».

Напомним, что ураганный ветер стихнет лишь к концу рабочей недели.