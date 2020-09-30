Париж, , 10:11 — REGNUM Во Франции по подозрению в финансировании терроризма были арестованы 29 человек, родственники которых находятся в Сирии. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что 29 человек были арестованы в ходе обширной «облавы», организованной Главным управлением внутренней безопасности Франции.

По данным прокуратуры Парижа, подозреваемые отправили несколько тысяч евро членам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 28 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «террористическая угроза все еще сохраняется в нашей стране» и что он готов «пересмотреть некоторые антитеррористические меры», ранее предпринятые государством.

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