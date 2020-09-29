Саратов, , 13:43 — REGNUM По факту превышения должностных полномочий сотрудниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области следственные органы возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В ноябре 2018 года подозреваемые, превышая свои должностные полномочия, подготовили с нарушением закона аукционную документацию на объявление электронных торгов по определению подрядчика для участия в долевом строительстве 69 квартир в Саратове. Новое жилье предназначалось для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам аукционов заключили 23 госконтракта между подрядчиками, минстроем и ЖКХ области на строительство 69 квартир, для указанной категории лиц. Из-за допущенных нарушений в аукционной документации в марте 2019 года госконтракты были расторгнуты по соглашению сторон.

В жилищный фонд Саратовской области в результате не поступили 69 квартир, чем были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в неполучении детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений, положенных им в соответствии с законом.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, по итогам программы предоставления жилья детям-сиротам в 2019 году в Саратовской области лишь 50% нуждающихся смогли получить жилье. За срыв программы по предоставлению жилья сиротам председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести персональную ответственность профильных министров.

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