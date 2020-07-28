Саратов, , 11:06 — REGNUM По итогам программы предоставления жилья детям-сиротам в 2019 году в Саратовской области лишь 50% нуждающихся смогли получить жилье. За срыв программы по предоставлению жилья сиротам председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести персональную ответственность профильных министров. Видеозапись опубликована на странице сторонников спикера в социальной сети Instagram.

С его слов, необходимые средства в размере 763 млн рублей были выделены на приобретение жилья для 771 детей-сирот, в 2019 году обеспечено квартирами только 389 детей. По состоянию на июль 2020 года в очереди на получение жилья стоят 6978 сирот, у 5 тыс. возникло право на его получение, еще 2,6 тыс. человек, не дождавшись квартир, обратились в суд. Сейчас у них есть решение инстанции, которое должно быть исполнено, отметил Володин. Назревший вопрос нужно решать как проблему с обманутыми дольщиками, использовать выделяемые средства на 100%. При своевременном их расходовании это позволит закрывать долги по сиротам, которые встают на учет ежегодно. Только увеличение вводимого жилья способно обеспечить детей-сирот квартирами.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области планируется обеспечить жильем 807 детей-сирот. По линии минстроя в 2020 году детям-сиротам предоставят 578 жилых помещений. Будут приобретены квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Комитет по реализации инвестпроектов запланировал возведение 34 многоэтажных домов, в которых детям-сиротам будет передано 229 квартир.

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