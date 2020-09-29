Красноярск, , 12:36 — REGNUM В Красноярском крае «чёрный» лесоруб уничтожил деревья на 16 млн рублей и отделался условным сроком.

Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю, на юге региона полицейские доказали вину 40-летнего мужчины в незаконной вырубке леса на 16 млн рублей.

Указанный житель Курагинского района являлся директором лесозаготовительного предприятия. Он убедил бригаду рабочих, что у него имеются разрешительные документы на вырубку, хотя на самом деле этих документов не было.

Установлено, что с февраля по август 2019 года было незаконно спилено 211 берёз общим объемом 150 кубометров, а также 265 сосен общим объёмом 460 кубометров. Сумма ущерба превысила 16 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Расследование завершено. Курагинский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае с «чёрного» лесоруба взыщут 1 млн рублей за незаконную вырубку леса.

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