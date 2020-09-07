Пермь, , 10:15 — REGNUM В Пермском крае житель Гремячинска расплатится за нанесение экологического вреда своим имуществом. За незаконную вырубку леса с мужчины взыщут 1 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

При вынесении решения судья пришел к выводу о необходимости обращения взыскания на предметы совершения преступления в счет погашения гражданского иска. Аресту подвергли два нежилых помещения, два станка для распила деревьев и бензопилу STIHL. С арестом автомобиля КАМАЗ возникли сложности. Транспорт не удалось обнаружить, пришлось объявить его в розыск. Грузовик был найден и обременен.

Теперь служба судебных приставов готовит пакет документов для передачи имущества на торги. «Вырученных от реализации арестованного имущества денежных средств хватит для полного возмещения ущерба, причиненного «черным» лесорубом», — отметили в ведомстве.