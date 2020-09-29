Буэа, , 00:52 — REGNUM Автомобиль такси столкнулся с пассажирским автобусом на юго-западе Камеруна, сообщает пресс-служба камерунской полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Буэа. По предварительной версии, водитель такси в состоянии алкогольного опьянения врезался в пассажирский автобус. В результате ДТП погибли семь человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. Из них четверо находятся в критическом состоянии, их доставили в больницу. По факту аварии ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Мексике перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли 13 человек, еще 25 получили травмы.