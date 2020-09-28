Кирово-Чепецк, Кировская область, , 20:27 — REGNUM В Кировской области проводится доследственная проверка по факту отравления нескольких рабочих одного из предприятий Кирово-Чепецка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Уточняется, что в период с 23 по 27 сентября в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия обратились семь рабочих АО «ГалоПолимер».

"В процессе оказания им медицинской помощи было установлено, что причиной ухудшения состояния их здоровья стало отравление соединениями фтора», — отметили в пресс-службе. Сейчас мужчины получают медицинскую помощь, устанавливается степень тяжести причиненного здоровью вреда.

В настоящее время следователи провели осмотр помещений завода, опросили сотрудников предприятия. Выясняются обстоятельства, которые могли привести к отравлению рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года в Орске на нефтеперабатывающем заводе получили отравление девять работников. Все пострадавшие были госпитализированы. Позднее стало известно, что сотрудники отравились сероводородом.

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