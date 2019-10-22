Еще 21 октября оперативный штаб, созданный в экстренном порядке, сделал вывод о том, что транспортировка пострадавших работников в оренбургскую клинику не требуется. 22 октября штаб совместно с орскими врачами посчитал, что двух пациентов, которые в тяжелом состоянии в реанимационном отделении орской больницы, следует доставить в клинику в Оренбурге.

О ЧП на заводе: «транспортировка рабочих из Орска в Оренбург не требуется»