Еще 21 октября оперативный штаб, созданный в экстренном порядке, сделал вывод о том, что транспортировка пострадавших работников в оренбургскую клинику не требуется. 22 октября штаб совместно с орскими врачами посчитал, что двух пациентов, которые в тяжелом состоянии в реанимационном отделении орской больницы, следует доставить в клинику в Оренбурге.
О ЧП на заводе: «транспортировка рабочих из Орска в Оренбург не требуется»
По факту массового отравления работников на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» проходят проверки, организованные со стороны СУ СКР по региону и областной прокуратуры.
После ЧП на орском заводе в Оренбуржье организована прокурорская проверка
В Оренбуржье по факту отравления рабочих проходит доследственная проверка
Врачи диагностировали у госпитализированных работников острое отравление неизвестным газом, затем уточнили, что речь о сероводороде.
В Оренбуржье рабочие орского завода отравились неизвестным газом
Назван газ, которым отравились работники на заводе в Оренбуржье
Число пострадавших на нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье выросло
22 октября сообщили о том, что от отравления пострадали девять работников. Два человека обратились в медучреждение самостоятельно.
СУ СКР по Оренбургской области называект происшествие на заводе «несчастным случаем».
Официальное сообщение ведомства: «В Оренбургской области несчастный случай с работниками предприятия ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и подрядной организации не остался без внимания Следственного комитета»
Поздно вечером 21 октября появилась информация уже о восьми пострадавших.
Об этом читайте: С орского завода в Оренбуржье госпитализированы восемь человек
Фото СУ СКР по Оренбургской области
На заводе в Оренбуржье отравились семь человек
В Орске вечером 21 октября с территории нефтеперерабатывающего завода госпитализировали на транспорте скорой помощи семь человек. Врачи диагностировали острое отравление неизвестным газом.