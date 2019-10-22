22 Октября
 
15:10

Еще 21 октября оперативный штаб, созданный в экстренном порядке, сделал вывод о том, что транспортировка пострадавших работников в оренбургскую клинику не требуется. 22 октября штаб совместно с орскими врачами посчитал, что двух пациентов, которые в тяжелом состоянии в реанимационном отделении орской больницы, следует доставить в клинику в Оренбурге.

О ЧП на заводе: «транспортировка рабочих из Орска в Оренбург не требуется»

15:06

По факту массового отравления работников на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» проходят проверки, организованные со стороны СУ СКР по региону и областной прокуратуры.

После ЧП на орском заводе в Оренбуржье организована прокурорская проверка

В Оренбуржье по факту отравления рабочих проходит доследственная проверка

15:03

Врачи диагностировали у госпитализированных работников острое отравление неизвестным газом, затем уточнили, что речь о сероводороде.

В Оренбуржье рабочие орского завода отравились неизвестным газом

Назван газ, которым отравились работники на заводе в Оренбуржье

15:01

Число пострадавших на нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье выросло

22 октября сообщили о том, что от отравления пострадали девять работников. Два человека обратились в медучреждение самостоятельно.

14:59

СУ СКР по Оренбургской области называект происшествие на заводе «несчастным случаем».

Официальное сообщение ведомства: «В Оренбургской области несчастный случай с работниками предприятия ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и подрядной организации не остался без внимания Следственного комитета»

14:58

Поздно вечером 21 октября появилась информация уже о восьми пострадавших.

Об этом читайте: С орского завода в Оренбуржье госпитализированы восемь человек

14:57

Фото СУ СКР по Оренбургской области

14:57

На заводе в Оренбуржье отравились семь человек

В Орске вечером 21 октября с территории нефтеперерабатывающего завода госпитализировали на транспорте скорой помощи семь человек. Врачи диагностировали острое отравление неизвестным газом.