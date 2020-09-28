Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Курортного района Игоря Шокина, которого заподозрили в убийстве своей жены. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 сентября в частном доме в поселке Комарово в Курортном районе Петербурга. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Под подозрение попал муж погибшей — муниципальный депутат Игорь Шокин. Он был задержан в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается ряд судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — уточнили в ведомстве.

По данным открытых источников, 55-летний Игорь Шокин — депутат муниципального образования «Поселок Комарово» шестого созыва, избранный в 2019 году. В браке с погибшей состоял на протяжении 30 лет.