Луганск, 28 сентября 2020, 15:14 — REGNUM Пятеро украинских силовиков получили ранения при взрыве мины в Донбассе. Об этом заявил 28 сентября офицер пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ЛНР Александр Мазейкин во время брифинга.
По его словам, силовики подорвались в районе села Орехово на мине, которую ранее установили служащие 30-й бригады ВСУ.
Мазейкин отметил, что подобные инциденты происходят потому, что у украинских силовиков нет точных карт минных полей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Славяносербска лишился стопы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, на берегу реки Северский Донец.
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