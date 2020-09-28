Луганск, , 15:14 — REGNUM Пятеро украинских силовиков получили ранения при взрыве мины в Донбассе. Об этом заявил 28 сентября офицер пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ЛНР Александр Мазейкин во время брифинга.

По его словам, силовики подорвались в районе села Орехово на мине, которую ранее установили служащие 30-й бригады ВСУ.

«В результате подрыва лейтенант Денисюк, сержант Корочук, сержант Гордиенко, старший солдат Флоренко и солдат Бондаренко получили многочисленные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии доставлены в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Мазейкин отметил, что подобные инциденты происходят потому, что у украинских силовиков нет точных карт минных полей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Славяносербска лишился стопы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, на берегу реки Северский Донец.

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