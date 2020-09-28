Соледар, ДНР, , 14:29 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь в направлении посёлка Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подразделения ВСУ в 10:20 обстреляли село Спартак, применялось стрелковое оружие, было произведено 20 выстрелов», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в направлении посёлка Ленинское на юге ДНР боевики ВСУ выпустили три гранаты из подствольного гранатомёта.

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