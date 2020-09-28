Соледар, ДНР, 28 сентября 2020, 14:29 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь в направлении посёлка Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в направлении посёлка Ленинское на юге ДНР боевики ВСУ выпустили три гранаты из подствольного гранатомёта.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК