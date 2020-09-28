Хьюстон, США, 28 сентября 2020, 03:39 — REGNUM Шестилетний ребёнок погиб от инфекции, вызванной опасным паразитом, в американском штате Техас. Об этом 28 сентября сообщает издание Mirror.
Инцидент произошёл в городе Хьюстон. По предварительной информации, шестилетний мальчик играл во дворе, рядом с системой поливки газона. Спустя некоторое время у ребёнка было обнаружено поражение головного мозга, вызванное одноклеточным паразитом Naegleria fowleri.
После гибели ребёнка было проведено исследование водопроводной воды, а также воды в реках, озёрах и водохранилищах на территории штата. Всюду в воде был обнаружен опасный для человека одноклеточный паразит. Власти штата запретили использовать водопроводную воду на территории восьми округов.
В настоящее время запрет на использование воды из-под крана сохраняется лишь на территории округа Лейк Джексон, где расположено крупное водохранилище.
Ранее ИА REGNUM сообщало об опасных для человеческого мозга паразитах, которые были обнаружены в водопроводной воде на территории штата Техас.
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