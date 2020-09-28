Мехико, , 00:43 — REGNUM Неизвестные убили 11 человек в баре в мексиканском городе Хараль-дель-Прогресо в штате Гуанахуато, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что на месте преступления были обнаружены тела семерых мужчин и четырех женщин. Также в баре нашли женщину с огнестрельными ранениями. Других подробностей произошедшего пока не приводится. Ведется расследование.

Агентство отмечает, что на территории штата Гуанахуато в Мексике разгорелась война между криминальными группировками. В частности, в этом регионе нередки столкновения между бандой «Санта Роза де Лима» и наркокартелем «Новое поколение Халиско».