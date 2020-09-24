Мамуджу, , 09:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,6 потрясло округ Мамаса в индонезийской провинции Западный Сулавеси, сообщает Detik.

«Эпицентр землетрясения находился на суше в 17 км к юго-востоку от округа Мамаса на глубине 141 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщает ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в округе Пачитан в индонезийской провинции Восточная Ява.

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