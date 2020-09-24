Локоджа, 24 сентября 2020, 08:15 — REGNUM По меньшей мере 28 человек, включая школьников младших классов, погибли в результате взрыва бензовоза в городе Локоджа в центральной Нигерии. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителей полиции.
В соответствии с заявлением, водитель грузовика потерял управление на оживленном шоссе и врезался во встречные автомобили в утром в среду, 23 сентября.
У грузовика отказали тормоза, из-за чего он врезался в несколько других транспортных средств и взорвался рядом с Государственным политехническим институтом Коги, сообщили полицейские.
Представитель полиции Локоджи Вилли Айя рассказал, что несколько человек сгорели заживо до неузнаваемости, в том числе несколько студентов университета.
По сообщениям репортеров, в Нигерии часто происходят аварии с участием бензовозов.