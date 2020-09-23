Ульяновск, , 14:28 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства из ружья 60-летнего пенсионера. Об этом сообщает региональное следственное управление.

Следствие полагает, что преступление было совершено 23 августа 2020 года возле разъезда Юловка Инзенского района. Правоохранители предварительно установили, что 69-летний житель района выстрелил из ружья в проходившего мимо мужчину, с которым у него возник конфликт, другим выстрелом убил собаку пенсионера.

«Злоумышленник вывез тела в лес в коляске своего мотоцикла и закопал», — говорится в сообщении.

Труп был обнаружен 18 сентября в ходе поисковых мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый взят под стражу, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске ушло в суд дело о стрельбе. По версии следствия, 9 января 2020 года обвиняемый дважды выстрелил из обреза ружья в 31-летнего потерпевшего, который от полученных ран скончался в больнице. Правоохранители отмечают, что обвиняемый на допросе рассказал о произошедшем конфликте с потерпевшим «из-за того, что тот не уступил ему дорогу на машине».

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