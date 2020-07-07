Ульяновск, , 09:43 — REGNUM В Ульяновске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве 31-летнего горожанина. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, преступление совершено 9 января 2020 года в Ульяновске возле одного из домов по улице Игошина.

«Следствием установлено, что обвиняемый произвел два выстрела из обреза ружья в область груди и головы 31-летнего потерпевшего», — говорится в сообщении.

Врачам не удалось спасти пострадавшего: мужчина скончался в больнице 13 января.

В ведомстве уточняют, что в ходе допросов обвиняемый рассказал о произошедшем 8 января конфликте с потерпевшим «из-за того, что тот не уступил ему дорогу на машине», а также ударил по лицу.

«Он выследил обидчика и приехал с обрезом ружья к его дому, дождался у подъезда и выстрелил», — отмечается в релизе.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), злоумышленник арестован. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 21 марта 2020 года на останове общественного транспорта. По версии следствия, 34-летний ульяновец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом 19-летнего парня. Правоохранители полагают, что причиной конфликта между мужчинами стали «внезапно возникшие неприязненные отношения».

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