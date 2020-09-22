Казань, , 16:34 — REGNUM В Казани по факту отравления семьи с двумя детьми возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

Предварительно, члены семьи почувствовали недомогание и не смогли уснуть. Женщина пошла за лекарством, но потеряла сознание. Супруг вызвал бригаду медиков. В результате все четверо были госпитализированы. Отравление могло произойти в результате неисправности газового оборудования.

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку информации об отравлении семьи из четырех человек угарным газом. Сообщение о происшествии поступило 21 сентября в 03:58. Предварительно, муж с женой и двое детей 2015 и 2017 годов рождения отравились угарным газом в квартире на улице Хади Такташа в столице Татарии.

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