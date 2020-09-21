Казань, , 10:11 — REGNUM Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку информации об отравлении семьи из четырех человек угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Сообщение о происшествии поступило 21 сентября в 03:58. Предварительно, муж с женой и двое детей 2015 и 2017 годов рождения отравились угарным газом в квартире на улице Хади Такташа в столице Татарии. Пострадавшие госпитализированы. Отравление могло произойти из-за неисправности газовой колонки.

Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента, и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании по диагностике и ремонту газового оборудования, а также содержания вентиляции.

По результатам проверки примут соответствующие меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в марте в гараже на улице Тэцевской в Казани в салоне автомашины «ВАЗ-21 099» обнаружены тела 60-летнего мужчины и 53-летней женщины с признаками отравления выхлопными газами. Пострадавшие отравились в результате отсоединения от выхлопной трубы автомобиля укреплённого на ней шланга для вывода продуктов горения из гаража на улицу.

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