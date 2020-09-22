Абакан, , 06:33 — REGNUM В столице Хакасии Абакане задержан подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности 14-летней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия».

По данным следствия, инцидент произошёл днём 19 сентября. Подросток шла на тренировку, когда к ней подъехал подозреваемый и попросил указать расположение одной из улиц города.

«Затем мужчина остановил автомобиль и подошел к девочке с просьбой посмотреть расположение улицы в телефоне и совершил в отношении нее развратные действия. Потерпевшая оказала злоумышленнику сопротивление и убежала с места преступления», — отметили в ведомстве.

Правоохранителям удалось быстро установить и задержать подозреваемого, которым оказался 39-летний житель Минусинска. Мужчина на допросе отказался давать показания. Расследование продолжается, следователи также обратились к возможным очевидцам происшествия с просьбой помочь следствию.

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