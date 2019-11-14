Абакан, , 13:02 — REGNUM В Хакасии разыскивают мужчину, надругавшегося в подъезде над девятилетней девочкой. Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, абаканец подозревается в «совершении иных действий сексуального характера» в отношении ребёнка.

Сообщение о преступлении поступило в следственные органы 1 ноября. По данному факты было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста»).

По версии следствия, утром 1 ноября девочка, возвращаясь с прогулки, зашла в подъезд своего дома. Пока она ждала лифт на первом этаже, к ней подошёл неизвестный мужчина и совершил «иные действия сексуального характера».

Злоумышленника разыскивают, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире решается вопрос об аресте 57-летнего мужчины, которого подозревают в попытке изнасиловать девятилетнюю девочку.

Читайте также: Владимирской школьнице удалось спастись от педофила