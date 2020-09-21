Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Правоохранители в Грузии задержали четырех мужчин по подозрению в похищении граждан Таджикистана для получения выкупа. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемые незаконно лишили граждан Республики Таджикистан возможности вести бизнес в Грузии и подвергли их физическому насилию с целью вымогательства», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, при обыске автомобиля, которым управлял один из обвиняемых, сотрудники полиции обнаружили холодное оружие, две единицы огнестрельного оружия, газовые пистолеты и боеприпасы. Также в машине нашли $68,9 тыс.

В пресс-службе отметили, что обвиняемые были арестованы на время следствия. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

На «Общинном радио Панкиси» сообщили, что задержанные проживают в Панкисском ущелье. Брат одного из обвиняемых Вахтанг Пареулидзе заявил журналистам, что похищений якобы не было. По его словам, из Чечни и Таджикистана на таджикских бизнесменов стали жаловаться.

«Это не бизнесмены, а мошенники. Они брали деньги на отправку автомобилей, а машины не отправляли. Нас попросили встретиться с ними и вернуть деньги или выслать машины. Они встретились с нашими ребятами, сами сели в автомобиль, похищения не было», — сказал Пареулидзе.