Ульяновск, , 14:36 — REGNUM В Ульяновске выясняют обстоятельства аварии на трассе, которая унесла жизни двоих несовершеннолетних жителей. Об этом сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло 20 сентября в 20:45 часов в Заволжском районе Ульяновске на втором километре дороги Ульяновск — Красный Яр. По предварительным данным полиции, 24-летний парень, не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением автомобиля ВАЗ-217 230 и наехал на стоящий на краю дороги ГАЗ-3302, затем столкнулся с идущим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-11 183.

В УМВД отмечают, что 24-летний водитель госпитализирован, двое его несовершеннолетних пассажиров (девушка 2003 года рождения и парень 2002 года рождения) от полученных травм скончались на месте аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным Госавтоинспекции, 19 — 20 сентября в Ульяновской области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 32 водителя, 105 автовладельцев привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, 14 — за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Всего за последнюю неделю (с 14 по 20 сентября) в Ульяновской области системами фотовидеофиксации выявлено 32 108 нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее в Чувашии завершено судебное разбирательство по делу об аварии, жертвами которой стали пять человек. Виновник ДТП — 24-летний ульяновец — получил шесть лет лишения свободы.

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