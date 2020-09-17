Чебоксары, , 18:12 — REGNUM В Чувашии завершено судебное разбирательство по делу об аварии, жертвами которой стали пять человек. Виновник ДТП получил шесть лет лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура России.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 24-летний ульяновец. Резонансное ДТП произошло вечером 24 августа 2019 года возле деревни Карабай-Шемурша Шемуршинского района. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, управляя иномаркой «Тойота Королла», превысил допустимую скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате аварии на месте происшествия скончались от полученных ранений пять человек, один потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

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Батыревский районный суд Чувашии признан ульяновца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он на три года лишён права управления транспортными средствами. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны на общую сумму 1,2 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе пяти погибших в результате аварии на трассе в Чувашии был прокурор одного района в Ульяновске.

Напомним, в сентябре 2020 года в Батыревском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии с тремя погибшими. Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель на повороте не справился с управлением и съехал в кювет — в результате легковушка опрокинулась, погибли пассажиры.