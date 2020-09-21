Богота, , 00:49 — REGNUM В Колумбии не менее пяти человек погибли при вооружённом нападении неизвестных преступников. Об этом 20 сентября сообщает радиостанция La FM.

Трагедия произошла в западном муниципалитете Буэнос-Айрес (департамент Каука). В помещение, где проводились петушиные бои, неизвестные бросили гранату, после чего открыли из огнестрельного оружия огонь на поражение.

По данным радиостанции, пять человек погибли на месте, число пострадавших уточняется. Власти начали расследование произошедшего. Отмечается, что в этом районе активно действуют различные преступные и повстанческие группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате двух ночей протестов и беспорядков в Колумбии погибли 11 человек.

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