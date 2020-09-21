Кампала, , 00:27 — REGNUM Еще пятеро сбежавших заключенных были убиты военнослужащими армии Уганды, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя угандской армии Флавию Буеквасо.

«Преследование продолжается. Мы ликвидировали еще пятерых заключенных… Одного поймали», — заявила она.

Отмечается, что число ликвидированных сбежавших заключенных достигло 13. Отмечается, что один из преступников погиб от огнестрельных ранений, а еще над одним устроила самосуд толпа в Морото. Уже десятерых заключенных удалось задержать и вернуть в места лишения свободы.

«Население действительно очень бдительное. Они помогают силовикам, когда видят кого-то из подозреваемых. Они обычно их выдают, они ставят нас в известность», — добавила представитель вооруженных сил Уганды.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября из тюрьмы в Уганде сбежали 219 заключенных. Отмечалось, что при побеге преступники завладели оружием. По предварительным данным, беглецы пытаются через горы проникнуть на территорию Кении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уганде арестовали семерых сбежавших заключённых