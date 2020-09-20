Лондон, , 04:45 — REGNUM Войну злоумышленникам, похищающим и продающим велосипеды, начал гражданин Великобритании Омар Теривол. Об этом 19 сентября сообщает издание The Guardian.

Теривол рассказал, что не смог мириться с многочисленными фактами хищения велосипедов в графстве Кэмбридж, где он проживает. Как пояснил Теривол, называющий себя «народным мстителем», он разработал схему борьбы с похитителями велосипедов.

Мужчина периодически просматривает объявления о продаже велосипедов на различных сайтах и когда получает информацию о том, что выставленный на продажу велосипед был украден, назначает встречу с продавцом. Во время встречи Теривол открыто и под видеозапись говорит продавцу, что знает о происхождении велосипеда. Во всех случаях продавцы после такого разоблачения убегали, оставив свой товар, а Теривол передавал велосипед законному владельцу.

Но сотрудники полиции крайне негативно отнеслись к такой инициативе «народного мстителя». Полицейские пояснили, что мужчина подвергает себя большому риску и мешает расследованию, не давая задержать злоумышленников и привлечь их к ответственности.

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