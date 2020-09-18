Саратов, , 16:12 — REGNUM История вокруг ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» обрастает новыми подробностями. Прокуратура Саратовской области сообщила 18 сентября, что выявила факт длительного незаконного получения денежных средств родственницей регионального министра транспорта и дорожного хозяйства от одной из дорожно-строительных организаций.

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Как сообщает пресс-служба назорного ведомства, совместно с УФСБ России по Саратовской области была проведена проверка, в ходе которой «устанавлено, чтов марте 2011 года супруга чиновника, в то время являвшегося должностным лицом ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», подведомственного указанному министерству, по его просьбе была фиктивно трудоустроена на должность инженера-лаборанта в одну из дорожно-строительных организаций».

Отмечается, что она дипломированный специалист — преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог начального образования и не имела необходимого технического образования.

«В период с 2011 года по июнь 2020 года женщина трудовые обязанности не выполняла, на объектах дорожной организации не появлялась. За время фиктивного трудоустройства ею незаконно в виде заработной платы получены денежные средства на общую сумму более 3 млн рублей. Данные деньги предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации», — сообщает областная прокуратура.

По материалам прокурорской проверки СУ СК России по Саратовской области в отношении регионального министра транспорта и дорожного хозяйства области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Губернатору области Валерию Радаеву внесено представление по факту конфликта интересов в деятельности министра и длительного бездействия по указанному вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства.