Ставрополь, , 14:54 — REGNUM Троллейбус сбил семилетнюю девочку на самокате на одной из улиц Ставрополя. Пострадавшая госпитализирована, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне на проспекте Кулакова. Семилетняя девочка выехала на проезжую часть дороги на самокате и попала под колеса троллейбуса, который ехал на разрешающий сигнал светофора. Все случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. В момент аварии ребенок находился с матерью.

В результате происшествия девочка с травмами госпитализирована в городскую больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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