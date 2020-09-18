Ставрополь, , 11:03 — REGNUM Следователи предъявили обвинение подростку, который на автомобиле сбил школьницу в селе Кочубеевском в Ставропольском крае. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла 13 августа 2020 года. По данным следствия, 16-летний житель Кочубеевского за рулем ВАЗ-2106 на одной из улиц села сбил 15-летнюю девочку. Водитель скрылся с места ДТП, а потерпевшая скончалась на месте.

«Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в день происшествия жители Кочубеевского организовали массовый сход граждан, на котором потребовали наказать виновника аварии, несмотря на его несовершеннолетие. Также была создана инициативная группа из числа представителей общественности для контроля за ходом расследования.

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