Красноярск, , 12:36 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по факту поджога частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Красноярском крае по факту поджога частной наркологической клиники «Чистый город», в результате которого погибли пациенты, — уточнили в ведомстве. — Резонансное происшествие произошло накануне. В следственном подразделении возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). Дальнейший ход расследования уголовных дел поставлен на контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники частной наркологической клиники в Красноярске, где погибли четыре человека, рассказали, что пожарная сигнализация сработала не должным образом.

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