Красноярск, , 08:00 — REGNUM Сотрудники частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где погибли четыре человека, рассказали, что пожарная сигнализация сработала не должным образом. Из-за этого эвакуация пациентов была проведена несвоевременно. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Напомним, ранее директор клиники в ходе допроса подтвердила отсутствие у организации лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в ночь на 17 сентября при пожаре в частной наркологической клинике погибли четыре человека, пострадали двое.

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