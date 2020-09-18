Саратов, , 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

В период с марта 2011 года по май 2020 года обвиняемый, занимавший в это время разные должности в данном учреждении, получил от руководства подведомственного предприятия, специализирующегося на строительстве, ремонте и содержании автодорог, взятку частями на общую сумму более 3 млн рублей. За вознаграждение подразумевалось покровительство.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по обвинению во взятке в особо крупном размере завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального МЧС. С 1 декабря 2011 года по 22 апреля 2019 года, обвиняемый, являясь начальником отдела МЧС, получал от представителей филиалов трех операторов сотовой связи взятки в виде денежных средств за незаконное функционирование базовых станций и оборудования на территории области, а также за бездействие в непринятии мер по их демонтажу. Общая сумма взяток составила 12,8 млн рублей.

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