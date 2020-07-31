Саратов, , 09:24 — REGNUM В Саратовской области по обвинению во взятке в особо крупном размере завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального МЧС. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления СКР.

Следствием установлено, что с 1 декабря 2011 года по 22 апреля 2019 года, обвиняемый, являясь начальником отдела МЧС, получал от представителей филиалов трех операторов сотовой связи взятки в виде денежных средств за незаконное функционирование базовых станций и оборудования на территории области, а также за бездействие в непринятии мер по их демонтажу. За указанный период один из операторов передал в общей сумме взятку в размере более 8,1 млн рублей, второй оператор — 467,4 тыс. рублей, от третьего взяткодателя начальник отдела получил более 4,2 млн рублей. В целом сумма взяток составила 12,8 млн рублей.

Обвиняемого задержали 22 апреля 2019 года после получения очередной части денежных средств в размере 95 тыс. рублей. Мужчина вину не признал. Следственные органы собрали достаточно доказательств для передачи уголовного дела с обвинительным заключением в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове возбуждено два уголовных дела в отношении доцента одного из городских вузов. Злоумышленник получал от студентов взятки путем перечисления средств на свой счет.

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