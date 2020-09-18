Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге в результате ночной непогоды — порывы ветра достигали 15 м/с, а в прибрежной зоне до 18 м/с, — рухнули восемь деревьев. Под угрозой падения оказались два элемента кровли. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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За ночь пожарно-спасательные части совершили десять выездов на случаи падения деревьев и два выезда на угрозу падения элементов кровли.

«Пострадавших нет. По состоянию на 08:00 порывы ветра по городу достигают 14 м/с, по прибрежным районам до 17 м/с, уровень воды +74 см», — уточнили в ведомстве.

Согласно прогнозу, ветровая нагрузка сохранится в течение дня, ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по данным ведущего специалиста центра ФОБОС Михаила Леуса, погоду 18 сентября будет определять ыловая часть ушедшего циклона. В течение дня будет дуть достаточно сильный ветер, пройдут дожди. Однако урагана, как в Финляндии, в Петербурге не будет.

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