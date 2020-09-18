Красноярск, , 07:53 — REGNUM Директор частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где во время пожара погибли четыре человека, в ходе допроса подтвердила отсутствие у организации лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, директор частной наркологический клиники «Чистый город» была задержана в рамках расследования уголовного дела по факту гибели четырёх пациентов во время пожара. Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, очевидцы и родственники пациентов. Расследование продолжается.

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