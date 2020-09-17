Красноярск, , 07:27 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали директора частной наркологический клиники «Чистый город» в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

«Задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город», — сообщили в ведомстве.

Женщина была задержана в рамках расследования уголовного дела по факту гибели четырех пациентов во время пожара. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 сентября произошел пожар в жилом доме города Красноярска, где находится частная наркологическая клиника «Чистый город». В результате пожара погибли четыре человека, еще двое пострадали. Пострадавших пациентов доставили в ожоговый центр при краевой больнице.

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