Пий-Хемский район, Тува, , 06:54 — REGNUM В Туве бывшие бухгалтеры Уюкской школы имени Василия Яна Пий-Хемского района подозреваются в хищении группой лиц в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

По данным следствия, с весны 2016 по осень 2019 года подозреваемые необоснованно завышали себе зарплату «с целью личного обогащения». Таким образом всего было похищено более 5,2 млн рублей.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств указанного происшествия», — отметили в ведомстве.

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