Каменский район, Ростовская область, , 17:47 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области 15-летнюю школьницу заподозрили в краже. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 17 сентября.

Как полагают следователи, преступление произошло в августе 2020 года в посёлке Глубокий. Школьница дважды незаконно проникла в дом своего соседа, откуда похитила деньги и мобильный телефон.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» продолжается.