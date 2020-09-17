Прибайкальский район, Бурятия, , 10:28 — REGNUM На дистанционный режим работы из-за вспышки COVID-19 в Бурятии уходят не только учебные заведения. Так, на днях закрылась администрация Прибайкальского района республики после выявления коронавируса у одного из сотрудников.

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Как сообщает «Байкал-Daily», в числе контактных лиц 17 человек. Все они отправлены на самоизоляцию.

Отмечается, что приём граждан приостановлен. Работа администрации продолжается в удалённом формате.

Напомним, эпидемиологическая ситуация ухудшается по всей территории республики. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки здесь выявлено сразу 89 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время здесь подтверждено 6144 случаев.

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