Улан-Удэ, , 05:55 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Бурятии продолжает осложняться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено сразу 89 новых носителей, а за всё время подтверждено 6144 случаев заражения.

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«Из 89 новых случаев COVID-19: 16 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В стационарах в настоящее время остаются 20 тяжёлых больных, 15 из подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда выросла до 49%.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 31 человек. Общее число излечившихся, таким образом, достигло 5107. Напомним, ранее в республике зарегистрировано 60 летальных случаев от COVID-19.

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