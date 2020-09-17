Таганрог, Ростовская область, , 09:52 — REGNUM В Таганроге Ростовской области из-за устранения течи на водоводе не будут работать школы и детские сады. Образовательный процесс будет приостановлен в период с 21 по 25 сентября.

Согласно приказу управления образования города, часть школ продолжит работу в дистанционном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что таганрожцам рекомендуют запастись водой. Из-за устранения крупной коммунальной аварии без холодного водоснабжения останутся десятки улиц. В течение нескольких дней воду можно будет получить по заявкам.

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