Морото, , 09:34 — REGNUM Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-востоке Уганды, в результате чего жизнь близлежащего города «остановилась», пока силы безопасности предпринимают попытки выследить и арестовать беглецов. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления местных властей.

В соответствии с сообщением властей, во время побега из тюрьмы в Морото заключенные убили солдата, а затем отправились в горы. В настоящее время сотрудники тюрьмы и представители вооружённых сил преследуют беглецов, которые, как сообщается, скрылись с 15 пистолетами и боеприпасами.

Представитель армии сообщил, что двое заключенных были захвачены в плен и ещё двое убиты. Тюрьма построена у подножия горы Морото, на окраине одноименного города.

Согласно сообщению AFP, заключенные сняли свою желтую тюремную форму и голыми бежали в горы, чтобы избежать обнаружения.

Морото — большой город в беспокойном регионе Карамоджа, в котором регулярно происходит угон скота и насилие с применением огнестрельного оружия, сообщают репортеры.

По итогам правительственной программы разоружения, проведённой в начале 2000-х годов, была изъята большая часть оружия из рук гражданских лиц, однако спорадические столкновения между различными общинами в регионе продолжают происходить до сих пор, отмечают корреспонденты.