Лос-Анджелес, США, , 08:23 — REGNUM В США за информацию о чернокожем мужчине, стрелявшем в полицейских Лос-Анджелеса (штат Калифорния), обещано вознаграждение около $300 тысяч, что почти в три раза превышает обещанную ранее сумму. Об этом профсоюз заместителей шерифов округа 16 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Совет директоров ассоциации заместителей шерифов Лос-Анджелеса безвозмездно передал $75 тысяч на цели сбора информации, способной привести к аресту и суду над лицом или лицами, несущими ответственность за попытку убийства двух заместителей шерифа ночью в субботу», — говорится в сообщении. Отмечается, что внесённая сумма поднимает сумму вознаграждения до почти $300 тысяч.

Напомним, в ночь на 13 сентября чернокожий мужчина 28−30 лет напал на патрульный автомобиль полиции у железнодорожной станции города Комптон в округе Лос-Анджелес (Калифорния). Полицейские — мужчина и женщина — были госпитализированы с многочисленными огнестрельными ранениями. Состояние женщины остаётся тяжёлым. Власти уже объявили вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию о местонахождении нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, В случае смерти одного из полицейских, раненных в ходе нападения в американском штате Калифорния, нападавший будет приговорён к смертной казни, заявил президент США Дональд Трамп.

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