Веллингтон, , 03:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у берегов островов Кармадек, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 33,3051 градусов южной широты и 178,9194 градусов западной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Угроза цунами не объявлялась, сведений о пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки интенсивностью в 4,5 балла были зафиксированы в Доминиканской Республике. Пострадавших не было.

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