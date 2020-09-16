Брянск, , 13:32 — REGNUM Водитель маршрутного такси спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие 16 сентября в Бежицком районе Брянска. В аварию собрались четыре автомобиля, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По предварительным данным, около 09:15 на улице Кромской 52-летний водитель маршрутного такси Citroen пренебрёг соблюдением дистанции до двигающегося впереди транспортного средства. Мужчина столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, который от удара отбросило на ещё один Volkswagen Polo. Третья иномарка, в свою очередь, «догнала» Ford Kuga.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились водители двух автомобилей Volkswagen и две пассажирки маршрутного такси. Медицинское освидетельствование установило, что все водители — трезвы.